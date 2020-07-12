شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تطورات جديدة تقلب الامور رأسًا على عقب.. خبر صادم للفانة "نانسي عجرم" على خلفية مقتل "الشاب السوري" في منزلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت منصة “شاهد ‏vip‏” الرقمية، تاريخ السادس عشر من شهر يوليو الجاري، موعدًا لبث وثائقي جديد تحت عنوان الرواية ‏الكاملة.

الوثائقي الجديد يستعرض أحداث القضية التي هزت المجتمعات العربية، المتعلقة بمقـ.ـتـ.ـل الشاب السوري محمد الموسى على يد زوج الفنانة ‏نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم داخل فيلا الأخير.‏ شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وثائقي الرواية الكاملة من إعداد وحوار جو معلوف، منتج منفذ وكتابة واخراج رامي زين الدين، شركة سكوب برودكشن، ‏ويتضمن مقابلات مصورة مع أسرة الفنانة نانسي عجرم والعاملين بالفيلا الخاصة بها من ناحية، ومقابلات أخرى مع عائلة الشاب ‏السوري محمد الموسى.‏

الوثائقي المنتظر مدّته حوالي الساعة والنصف، جرى الإعداد له منذ حوالي الشهر، وتم تصويره ما بين لبنان وسوريا، وسيتحدث ‏خلال هذا الوثائقي الدكتور فادي الهاشم، للمرة الأولى عمّا حصل في تلك الليلة التي أردى فيها الموسى قتـ.ـيلًا.‏

الرواية الكاملة يروي تفاصيل جديدة في قضية فيلا نانسي عجرم

وثائقي الرواية الكاملة



بحسب وسائل إعلام عربية فقد جرى التحضير لوثائقي الرواية الكاملة بدقة وحرفية، وخلاله سيتحدث الدكتور فادي الهاشم زوج ‏الفنانة نانسي عجرم، للمرة الأولى عمّا حصل في تلك الليلة التي اقتحم فيها الشاب محمد الموسى الفيلا حيث وقعت الجريـ.ـمة، كما ‏سيتخلله مشاهد كاملة من كاميرات المراقبة التي توثّق الحادثة.‏

وسيعرض الوثائقي مقابلات مع عائلة الراحل محمد الموسى في سوريا بعدما تعذّر عليهم القدوم إلى لبنان بسبب جائحة كورونا ‏وإغلاق الحدود بين البلدين في وقت تصوير العمل.‏





ومن المتوقع أن يكشف وثائقي الرواية الكاملة الكثير من التفاصيل عن تلك القضـ.ـية التي هزت الوطن العربي، وتحولت لقضـية ‏رأي عام في لبنان، وخلاله سيتم تسليط الضوء على الأسئلة وعلامات الاستفهام التي وضعها الجمهور، وسيتعين على طرفي ‏القضية أن يقدما إجابات شافية عن هذه الأسئلة.

كما سيسلط الوثائقي الضوء على معاناة العائلتين سواء المادية أو النفسية بسبب ما حدث.‏

آخر تطورات قضية الشاب محمد الموسى

في أوائل شهر مارس/ آذار الماضي، كشفت ريهاب بيطار، محامية محمد الموسى، الذي رحل في فيلا نانسي عجرم، مفاجأة بشأن فادى الهاشم زوج ‏الفنانة اللبنانية، موضحة أنه سافر إلى خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضي التحقيق الذى أمر بمنعه من السفر وإخلاء ‏سبيله رهن التحقيق وتحديد جلسة يوم 10 مارس.

ووصفت المحامية السورية ما حدث من خلال فيديو بثته عبر حسابها بموقع “تويتر”، بأنه منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر ‏رغم منعه على ذمة القضـ.ـية، منوهة أنه بالمقارنة رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتـ.ـيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ‏ومرافقة جثـ.ـمان زوجها تمهيدًا لدفـ.ـنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضًا.‏

وكان آخر ما نُشر عن القضية تقرير الطبيب الشرعي الذي يشير إلى إصـ.ـابة القتـ.ـيل محمد الموسى بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة في ‏الجسم وبالأخص الطلـ.ـقات التي أصيبت المجنـ.ـي عليه في الصـ.ـدر ما أدى إلي انفـ.ـجار الغشاء البلوري وانكماش الرئتين وانسياح القلب ‏وهذا يثبت أن إطـ.ـلاق النار كان عـ.ـمدًا وليس دفاعًا عن النفس بحسب خبراء.‏