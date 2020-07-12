شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف عليه.. مشروب بسيط لتنظيف الشرايين وتخفيض مستويات الكوليسترول في الدم.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الوجبات السريعة والسكريات من الممكن أن تكون مدمرة لصحة القلب والأوعية الدموية. ولعل اكثرنا قد يعلم ان الكولسترول يمكن أن يتراكم في الشرايين .

معظم الناس يعتمدون على ادوية سيولة الدم او عقاقير اخرى لمكافحة آثار ارتفاع الكوليسترول في الدم، شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ما هو الكوليسترول؟

ارتفاع مستويات الكولسترول يمكن أن يؤدي إلى تراكم الترسبات في جدران الاوعية الدموية وتضييق الشرايين، ويسبب حالة تسمى تصلب الشرايين . مما يعوق تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية .

وتوجد نوعان رئيسيان من الكولسترول:

منخفض الكثافة : وهو من اسوأ انواع الكولسترول حيث يتراكم في جدران الشرايين، مما يجعلها ضيقة ويعقوق مجرى الدم .

عالي الكثافة (HDL): وهو بروتين عالى الكثافة من النوع الجيد حيث يعمل على التخلص من الكولسترول الزائد وله فوائد كبيرة .

وغالباً فان ارتفاع مستويات الكولسترول تكون بسبب عادة التدخين، وسوء النظام الغذائي وقلة النشاط، ومرض السكري، ويرتبط ايضاً بالسمنة. ويمكننا القول بكل بساطة، ان ارتفاع الكولسترول، في معظم الحالات، هو مجرد انعكاس لأسلوب حياة غير صحي.

طريقة طبيعية من الكولسترول الزائد

تساعد هذه الطريقة على تحطيم الكولسترول السيئ وتنظيف الشرايين كما كانت و الانتقال إلى أسلوب حياة أكثر صحة.

المكونات:

4 لترات من الماء

8 ليمونات

8 فصوص من الثوم

4-5 سم من الزنجبيل

الطريقة:

يغسل الليمون جيداً ويقطع الى شرائح ويقشر الزنجبيل وويقشر الثوم ويفرم جيداً وتوضع جميع المكونات فيما عدا الماء فى الخلاط وتطحن جيداً حتى تصبح ناعمة تماماً وتوضع فى اناء متوسط الحجم ويضاف اليها الماء وتغلى جيداً على ناراً هادئة ثم يصفى جيدا وتوضع فى وعاء محكم الغلق وتحفظ بالثلاجة.

الاستعمال

يشرب يوميا على الريق قبل ساعتين من تناول الطعام. ويفضل معه ممارسة بعض التمارين الرياضية للحصول على نتائج سريعة.