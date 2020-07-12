شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : فـاجعة كبرى تهز الوسط الفني.. وفاة فنان عراقي شهيـر قبل قليل والحزن يعمم المدن العربية.. "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الفنان العراقي، حسين السلمان، أمس السبت، عن عمر يناهز الـ 70 عاما، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين الراحل السلمان عبر "الفيسبوك"، وقالت: "تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان والمخرج حسين السلمان، والذي وافته المنية قبل قليل إثر إصابته بفيروس "كورونا"، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه وتلامذته الصبر والسلوان". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وحسين السلمان مخرج سينمائي وكاتب قصة ومسرحي عراقي، ولد في عام 1950 في الناصرية في العراق.



ولديه أعمال في السينما والتلفزيون وكذلك في المسرح، كما أنه حائز على جوائز محلية ودولية، ولديه مؤلفات في الفن على صعيد المسرح والنقد السينمائي والتلفزيون.