شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. هذا ما سيحدث في الإمارات يوم غدا الإثنين .." تفاصيل " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غدا الإثنين على النحو التالي:
صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وبعض المناطق الغربية بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل .. هذا ما سيحدث في الإمارات يوم غدا الإثنين .." تفاصيل " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.