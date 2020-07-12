شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. هذا ما سيحدث في الإمارات يوم غدا الإثنين .." تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غدا الإثنين على النحو التالي:

صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - تتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وبعض المناطق الغربية بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 45 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.