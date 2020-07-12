شكرا لمتابعة خبر عن صغير بن عزيز يظهر في الخطوط الامامية والمواقع القتالية بمحافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الخطوط الأمامية والمواقع القتالية بمحافظة الجوف.

كان في استقباله، خلال الزيارة التي رافقه فيها القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، وقائد قوات التحالف العربي بمأرب اللواء الركن يوسف الشهراني.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

الفنان ماجد المهندس : يتصدر الترند في اغنيته الجديدة ومليون مشاهدة في يوم باليوتيوب

الإعلامي ’’فيصل القاسم‘‘ مذيع ‘‘قناة الجزيرة’’ يتنبأ بكارثة ستحل في هذه ’’الدول العربية’’ وهذا ماسيحدث قريباً

شاهدوا : حفيدة عادل إمام على خطى جدها بفيديو قلدت فيه الزعيم بحرفية نادرة

هام .. تناول تفاحة واحدة على الريق وستحصل على نتائج صحية مذهلة ستجعلك تتناولها يوميا .. 18 فائدة صحية لكافة اعضاء الجسم

هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو صور جديدة لها داخل غرفة النوم

سر صادم كانت تخفيه الفنانة الراحلة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ قبل وفاتها وتم اكتشافه بعد ساعات من دفنها.. لن تصدق ما هو السر الذي اخفته لسنوات طويلة

Advertisements

’’قطر‘‘ تصحو الان على كارثة مروعة .. ‘‘الديوان الاميري’’ يتعرض لهجوم مسلح .. ’’انفجارات عنيفة’’ تهز ‘‘الدوحة‘‘ و’’مصير مجهول للشيخ تميم‘‘ .. ’’فيديو‘‘

دولة نووية عظمى تصعق دول التحالف وتلغي الرئيس هادي وشرعيته وتعلن رسميا اعترافها بهذه الشخصية رئيسا لليمن شمالا وجنوبا..لن تصدق من هو

ماذا يحدث .. الاف الجنود يغادرون معسكراتهم في مارب ومصدر عسكري يحذر من حدوث كارثة

بالبكيني المثير …ابنة مخرج باب الحارة تشعل شبكات التواصل باطلالة وفاضحة جديد من حمامات السباحة

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واطلع الفريق بن عزيز، خلال الزيارة على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مختلف جبهات القتال ضد جماعة الحوثي الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأشاد بالانتصارات المتوالية التي يحققها الأبطال في جميع الجبهات.. مشيداً بمستوى الجاهزية والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها.

وجدد التأكيد على مواصلة السير في طريق الكفاح والنضال بكل تفانٍ وإخلاص وصولاً إلى تحرير الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد.

وقال رئيس الأركان "إن القوات المسلحة لن تألوا جهداً في مواجهة جماعة الحوثيون ومختلف المشاريع الصغيرة والتخريبية وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وثمن الدعم الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومساندته للشرعية والجيش الوطني في معركة الدفاع المشترك والمصير العربي الواحد.