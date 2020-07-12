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عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية: غرامة 10 الف ريال سعودي لهذه الفئة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت السعودية قرارا جديدا لمواجهة فيروس ت السعودية قرارا جديدا لمواجهة فيروس كورونا ، لضمان سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء الفريضة في جو صحي. وفرضت المملكة غرامة 10 آلاف ريال على من يدخل مشاعر منى، مزدلفة، وعرفات بلا تصريح، مؤكدة أنه وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وقررت السعودية تنظيم موسم الحج بعدد محدود جدا من الحجاج من مختلف الجنسيات من المقيمين على أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد . وجاء هذا القرار بسبب "استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات في معظم الدول، ولخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها". وأضافت أيضا أنها اتخذت القرار حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات الجائحة، وتحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

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