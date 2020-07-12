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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة مدوية دولة خليجية على وشك الافلاس وتطالب بقرض 65 مليار دولار !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements لت النائب في البرلمان الكويتي، صفاء الهاشم، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية. وجاءت تصريحات الهاشم التي ترأس اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وقالت في البرلمان: "قانون الدين العام... تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي"، موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا. يذكر أن النائب الكويتي، عدنان عبد الصمد، كشف قبل أيام عن وجود توافق مع وزارة المالية الكويتية يقضي بتخفيض الميزانية المقدمة لمجلس الأمة (البرلمان) بواقع 20%. لت النائب في البرلمان الكويتي، صفاء الهاشم، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها 8 مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية. وجاءت تصريحات الهاشم التي ترأس اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت بعد اجتماع مع مسؤولين حكوميين من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وقالت في البرلمان: "قانون الدين العام... تطلبون 20 مليار (دينار) لثلاثين سنة قادمة، ثمانية مليارات من أصل عشرين لتسديد عجز الميزانية الحالي"، موجهة كلامها لرئيس الوزراء الذي لم يكن حاضرا. يذكر أن النائب الكويتي، عدنان عبد الصمد، كشف قبل أيام عن وجود توافق مع وزارة المالية الكويتية يقضي بتخفيض الميزانية المقدمة لمجلس الأمة (البرلمان) بواقع 20%.

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