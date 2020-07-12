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عدن - ياسمين التهامي - ورد الآن : التحالف يرد على تهديد أبو علي الحاكم.. وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة في هذه المحافظة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر مطلعة في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بأن توجيهات صادرة من قبل التحالف السعودي الإماراتي للانتقالي الجنوبي بسرعة إعلان الإدارة الذاتية لمحافظة حضرموت شرق اليمن والتي باتت جماعة الحوثي تشكل خطرا كبيرا على تلك المحافظة والتي تعد أكبر المحافظات اليمنية مساحة . وبينت المصادر بأن التهديد الجدي الذي أطلقه القيادي في جماعة الحوثي والمعين رئيسا للاستخبارات العسكرية لدى سلطات صنعاء أبو علي الحاكم بشأن إسقاط جماعته لمدينة مأرب في ظل تدافع كبير لأبناء القبائل للالتحاق بمقاتلي الجماعة شكل قلق بالغ للتحالف لا سيما وأن محافظة مأرب تحد محافظة حضرموت وتشكل مع محافظة الجوف التي تسيطر عليها الجماعة حدودا واسعة مع محافظة حضرموت يصعب السيطرة عليها في حال قرر الحوثيون مهاجمتها . وكان القيادي في الجماعة أبو علي الحاكم قد أكد بأن مقاتلي الجماعة ومعهم كل قبائل اليمن باتوا على مشارف مدينة مأرب وقريبا سيتم دخولها وهو ما اعتبره التحالف تهديدا جديا من قبل الجماعة للتحالف ولا سيما وأن لديهم مصالح كبرى يسعون لتحقيقها لا سيما في المحافظات الشرقية ولعل أبرزها محافظتي حضرموت والمهرة . وفي السياق أقر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا السبت المقبل موعدا للانقضاض على محافظة حضرموت وإعلان الإدارة الذاتية عليها من خلال فعالية جماهيرية كبرى تلبية لما وصفه بمطالب قبائل حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع في التشكيل الحكومي القادم . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، للفعالية الجماهيرية الكبرى (مليونية الانتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا)، يوم السبت القادم موعدا لإقامة الفعالية. واعتبرت تلك الدعوة لا تخرج عن إرادة التحالف السعودي الإماراتي ومباركته في طريق تحقيق أهداف التحالف الرامية لتقسيم اليمن والسيطرة على موانئه وثرواته التي تهم التحالف بالدرجة الأولى . ولفت إلى أن ذلك التصعيد من قبل الانتقالي بمباركة التحالف وتوجيهات تأتي في ظل تراجع واضح للشريعة في مواجهة الحوثيين في محافظة مأرب المحادة لحضرموت وهو ما يدفع بالتحالف للإسراع بإعلان الانتقالي الإدارة الذاتية عليها قبل أن يسقط الحوثيين مأرب بأيديهم لا سيما مع تصاعد التهديد الحوثي بإسقاط محافظة مأرب بأيديهم . مصادر مطلعة في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بأن توجيهات صادرة من قبل التحالف السعودي الإماراتي للانتقالي الجنوبي بسرعة إعلان الإدارة الذاتية لمحافظة حضرموت شرق اليمن والتي باتت جماعة الحوثي تشكل خطرا كبيرا على تلك المحافظة والتي تعد أكبر المحافظات اليمنية مساحة . وبينت المصادر بأن التهديد الجدي الذي أطلقه القيادي في جماعة الحوثي والمعين رئيسا للاستخبارات العسكرية لدى سلطات صنعاء أبو علي الحاكم بشأن إسقاط جماعته لمدينة مأرب في ظل تدافع كبير لأبناء القبائل للالتحاق بمقاتلي الجماعة شكل قلق بالغ للتحالف لا سيما وأن محافظة مأرب تحد محافظة حضرموت وتشكل مع محافظة الجوف التي تسيطر عليها الجماعة حدودا واسعة مع محافظة حضرموت يصعب السيطرة عليها في حال قرر الحوثيون مهاجمتها . وكان القيادي في الجماعة أبو علي الحاكم قد أكد بأن مقاتلي الجماعة ومعهم كل قبائل اليمن باتوا على مشارف مدينة مأرب وقريبا سيتم دخولها وهو ما اعتبره التحالف تهديدا جديا من قبل الجماعة للتحالف ولا سيما وأن لديهم مصالح كبرى يسعون لتحقيقها لا سيما في المحافظات الشرقية ولعل أبرزها محافظتي حضرموت والمهرة . وفي السياق أقر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا السبت المقبل موعدا للانقضاض على محافظة حضرموت وإعلان الإدارة الذاتية عليها من خلال فعالية جماهيرية كبرى تلبية لما وصفه بمطالب قبائل حلف حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع في التشكيل الحكومي القادم . جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التحضيرية، التي شكلتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، للفعالية الجماهيرية الكبرى (مليونية الانتقالي يمثلنا والإدارة الذاتية مطلبنا)، يوم السبت القادم موعدا لإقامة الفعالية. واعتبرت تلك الدعوة لا تخرج عن إرادة التحالف السعودي الإماراتي ومباركته في طريق تحقيق أهداف التحالف الرامية لتقسيم اليمن والسيطرة على موانئه وثرواته التي تهم التحالف بالدرجة الأولى . ولفت إلى أن ذلك التصعيد من قبل الانتقالي بمباركة التحالف وتوجيهات تأتي في ظل تراجع واضح للشريعة في مواجهة الحوثيين في محافظة مأرب المحادة لحضرموت وهو ما يدفع بالتحالف للإسراع بإعلان الانتقالي الإدارة الذاتية عليها قبل أن يسقط الحوثيين مأرب بأيديهم لا سيما مع تصاعد التهديد الحوثي بإسقاط محافظة مأرب بأيديهم .

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