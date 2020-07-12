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عدن - ياسمين التهامي - عاقبته امريكا بقسوة : هذه قصة الزعيم العربي الوحيد الذي رفض الموافقة على اعدام صدام حسين فكانت نهايته مأساوية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مرور اكثر من13سنة على اعدام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين الا ان ردود الافعال والمواقف تجاه اعدامه ما زالت تتوالى حتى اللحظة. جيمس بايكر اشهر رجال السياسة في أمريكا تحدث في مقابلة اجرتها قناة العربية قائلاً: "انه وخلال التصويت في مجلس الامن على قرار اعدام صدام فان الرئيس اليمني السابق علي عبد صالح رفض القرار وصوت”بلا” اضافة الى كوبا والصين امتنعت عن التصويت فيما باقي الدول في مجلس الامن وافقت" وكشف بايكر انه "بعد قرار اليمن عرضنا عليهم ملايين الدولارت لتغيير موقفهم الا انهم رفضوا وبعد ذلك هددناهم بقطع مبلغ 250 مليون دولار كانت تأخذها اليمن كمساعدات سنوية من أمريكا وفعلا تم قطع هذه المساعدات بعد ان استمرت في رفضها للقرار. مرور اكثر من13سنة على اعدام رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين الا ان ردود الافعال والمواقف تجاه اعدامه ما زالت تتوالى حتى اللحظة. جيمس بايكر اشهر رجال السياسة في أمريكا تحدث في مقابلة اجرتها قناة العربية قائلاً: "انه وخلال التصويت في مجلس الامن على قرار اعدام صدام فان الرئيس اليمني السابق علي عبد صالح رفض القرار وصوت”بلا” اضافة الى كوبا والصين امتنعت عن التصويت فيما باقي الدول في مجلس الامن وافقت" وكشف بايكر انه "بعد قرار اليمن عرضنا عليهم ملايين الدولارت لتغيير موقفهم الا انهم رفضوا وبعد ذلك هددناهم بقطع مبلغ 250 مليون دولار كانت تأخذها اليمن كمساعدات سنوية من أمريكا وفعلا تم قطع هذه المساعدات بعد ان استمرت في رفضها للقرار.

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