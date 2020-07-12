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عدن - ياسمين التهامي - وداعًا لي الم الكلى ..أربعة أغذية سحرية تحمي صحة الكلى وتنهي معاناتك للأبد (طريقة التجهيز والاستخدام).

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements د صحة الكلى على العديد من العوامل، منها التغذية. ونقدم لك هنا أغذية صديقة ومفيدة للكلى، ثم ننتقل إلى نصائح شاملة حول صحة الكلى. وسنقدم لك نصائح غذائية عامة لصحة الكلى، ولكن قبل إجراء تغييرات على نظامك الغذائي استشر طبيبك أو اختصاصي التغذية، وذلك للتأكد من أن نظامك الغذائي يلبي احتياجاتك الغذائية. وبشكل عام فإن التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه مفيدة لصحة الكلى، ووفقا لمؤسسة الكلى الوطنية (National Kidney Foundation) في الولايات المتحدة الأميركية فإن هناك أغذية صديقة للكلى، منها: التفاح، فهو مصدر جيد للبكتين، وهو نوع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان ويمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول والغلوكوز. أما قشره فهو مصدر مهم لمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أضرار الشوارد الحرة، ويعتقد أنها تلعب دورا في الحماية من السرطان وأمراض القلب. التوت الأزرق (Blueberries)، إذ يحتل المرتبة الأولى بين الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة من حيث محتواه من المواد المضادة للأكسدة، كما عد مصدرًا منخفض السعرات الحرارية للألياف وفيتامين سي. الأسماك الزيتية الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3″، وهي مغذيات أساسية لا يستطيع جسمنا صنعها، لذا يجب أن نحصل عليها من خلال الأطعمة التي نتناولها. ولهذه الأحماض الدهنية دور في تقليل خطر عدم انتظام ضربات القلب، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية. ويعد السلمون مصدرًا مفضلًا لأحماض "أوميغا 3" الدهنية، وأيضا توجد في الماكريل والتونة والرنجة والسردين. الفراولة، فهذه الفاكهة الحمراء اللذيذة هي مصدر للفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. وتساعد الألياف والمغذيات بالفراولة في حماية القلب، بالإضافة إلى خصائص مضادة للسرطان والالتهابات. من جهتها، تقدم خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة النصائح التالية للحفاظ على الكلى في صحة جيدة: حافظ على رطوبة جسمك، فشرب الكثير من السوائل يساعد الكلى في العمل بشكل صحيح. ويجب أن يكون البول فاتحا، أما لون البول الغامق فقد يدل على الجفاف ونقص السوائل. اشرب 8 -12 كوبا من الماء يوميا، على أن تكون الكمية أكثر أثناء الطقس الحار أو عند ممارسة د صحة الكلى على العديد من العوامل، منها التغذية. ونقدم لك هنا أغذية صديقة ومفيدة للكلى، ثم ننتقل إلى نصائح شاملة حول صحة الكلى. وسنقدم لك نصائح غذائية عامة لصحة الكلى، ولكن قبل إجراء تغييرات على نظامك الغذائي استشر طبيبك أو اختصاصي التغذية، وذلك للتأكد من أن نظامك الغذائي يلبي احتياجاتك الغذائية. وبشكل عام فإن التغذية الصحية الغنية بالخضروات والفواكه مفيدة لصحة الكلى، ووفقا لمؤسسة الكلى الوطنية (National Kidney Foundation) في الولايات المتحدة الأميركية فإن هناك أغذية صديقة للكلى، منها: التفاح، فهو مصدر جيد للبكتين، وهو نوع من الألياف الغذائية القابلة للذوبان ويمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول والغلوكوز. أما قشره فهو مصدر مهم لمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أضرار الشوارد الحرة، ويعتقد أنها تلعب دورا في الحماية من السرطان وأمراض القلب. التوت الأزرق (Blueberries)، إذ يحتل المرتبة الأولى بين الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة من حيث محتواه من المواد المضادة للأكسدة، كما عد مصدرًا منخفض السعرات الحرارية للألياف وفيتامين سي. الأسماك الزيتية الغنية بالأحماض الدهنية "أوميغا 3″، وهي مغذيات أساسية لا يستطيع جسمنا صنعها، لذا يجب أن نحصل عليها من خلال الأطعمة التي نتناولها. ولهذه الأحماض الدهنية دور في تقليل خطر عدم انتظام ضربات القلب، وتقليل مستويات الدهون الثلاثية. ويعد السلمون مصدرًا مفضلًا لأحماض "أوميغا 3" الدهنية، وأيضا توجد في الماكريل والتونة والرنجة والسردين. الفراولة، فهذه الفاكهة الحمراء اللذيذة هي مصدر للفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف. وتساعد الألياف والمغذيات بالفراولة في حماية القلب، بالإضافة إلى خصائص مضادة للسرطان والالتهابات. من جهتها، تقدم خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة النصائح التالية للحفاظ على الكلى في صحة جيدة: حافظ على رطوبة جسمك، فشرب الكثير من السوائل يساعد الكلى في العمل بشكل صحيح. ويجب أن يكون البول فاتحا، أما لون البول الغامق فقد يدل على الجفاف ونقص السوائل. اشرب 8 -12 كوبا من الماء يوميا، على أن تكون الكمية أكثر أثناء الطقس الحار أو عند ممارسة الرياضة ، وذلك لتعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق. تناولْ غذاءً صحيا، إذ يضمن الحصول على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسمك. وتناول الكثير من الفاكهة والخضروات والحبوب مثل المعكرونة الكاملة والخبز والأرز. بالمقابل لا تأكل الكثير من الأطعمة المالحة أو الدهنية. راقب ضغط دمك وافحصه بانتظام، حتى لو لم تكن هناك أعراض، فارتفاع ضغط الدم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى والقلب. إذا كان ضغط دمك أعلى مما ينبغي، فيجب علاجه، عبر تغير نمط الحياة أو الأدوية أو كليهما. وضغط الدم المثالي هو أقل من 120/80 ملم زئبقي. لا تدخن. حافظ على وزن صحي، فالوزن الزائد يرفع ضغط الدم مما يؤذي الكلى. وحاول الحفاظ على وزن صحي من خلال الحفاظ على النشاط وعدم الإفراط في تناول الطعام. مارس ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة الكثافة أسبوعيا، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة.

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