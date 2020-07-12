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عدن - ياسمين التهامي - الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ في فيديو نادر تكشف عن امنيتها الوحيدة التي لم تستطع تحقيقها ابداً في ليلة دخلتها.. مفاجأة صادمة لجميع محبيها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت النجمة الراحلة رجاء الجداوي فى فيديو نادر لها عن قصة حفل زفاف ابنتها الوحيدة أميرة مختار، حيث قالت بالفيديو أنا ملبستش فستان فرح وكان نفسي أوي أشوف نفس فى فستانها واللي نفذه مصمم أزياء مصرى صديقي و نفذه بحب شديد جدا وحسن جوزي لبس بدلة سموكي وأتزف مع أميرة وقدرت أرضى نفسي وأرضى جوزي وأرضى بنتي وجوزها. وكانت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوىقد أعلنت وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس ت النجمة الراحلة رجاء الجداوي فى فيديو نادر لها عن قصة حفل زفاف ابنتها الوحيدة أميرة مختار، حيث قالت بالفيديو أنا ملبستش فستان فرح وكان نفسي أوي أشوف نفس فى فستانها واللي نفذه مصمم أزياء مصرى صديقي و نفذه بحب شديد جدا وحسن جوزي لبس بدلة سموكي وأتزف مع أميرة وقدرت أرضى نفسي وأرضى جوزي وأرضى بنتي وجوزها.وكانت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوىقد أعلنت وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا. وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية. وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة. الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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