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عدن - ياسمين التهامي - قفزة ذهبية للريال اليمني امام العملات الأخرى في صنعاء .. وتراجع مخيف في عدن ( السعر الان في محلات الصرافة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل العملة اليمنية تسجيل حالة استقرار لليوم الثاني على التوالي، أمام العملات الأجنبية والعربية في أسواق الصرف. يأتي هذا فيما شركات صرافة المرخصة الإغلاق في العاصمة عدن وسط نشاط السوق السوداء. وسجل سعر الصرف بحسب صيارفة، تحسنا بواقع نقطة واحدة للريال بعد أن سجل سعر صرف 754 خلال الأيام الماضية . وهذه أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الأحد 12/07/2020 في السوق المصرفية ، في صنعاء وعدن: أولا في صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 596 الريال السعودي: 157.6 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 598 الريال السعودي: 157.9 عدن أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 753 الريال السعودي: 198 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 757 الريال السعودي: 198.5 ل العملة اليمنية تسجيل حالة استقرار لليوم الثاني على التوالي، أمام العملات الأجنبية والعربية في أسواق الصرف. يأتي هذا فيما شركات صرافة المرخصة الإغلاق في العاصمة عدن وسط نشاط السوق السوداء. وسجل سعر الصرف بحسب صيارفة، تحسنا بواقع نقطة واحدة للريال بعد أن سجل سعر صرف 754 خلال الأيام الماضية . وهذه أسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي اليوم الأحد 12/07/2020 في السوق المصرفية ، في صنعاء وعدن: أولا في صنعاء أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 596 الريال السعودي: 157.6 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 598 الريال السعودي: 157.9 عدن أسعار الشراء الدولار الأمريكي: 753 الريال السعودي: 198 أسعار البيع الدولار الأمريكي: 757 الريال السعودي: 198.5

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