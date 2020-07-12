شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يتخذ قرارات هامة وعاجلة تفرح ملايين المغتربين بما فيهم اليمنيين ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد بن سلمان يتخذ قرارات هامة وعاجلة تفرح ملايين المغتربين بما فيهم اليمنيين !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعوية يتخذ قرارات تفاجئ العالم وتفرح الملايين في ولي العهد محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعوية يتخذ قرارات تفاجئ العالم وتفرح الملايين في السعودية بما فيهم ابناء اليمن الذي يقدر اعدادهم باكثر من مليون مغترب حيث أعلنت الصحف المحلية في المملكة العربية السعودية تفاصيل ما نشرته الصحف الأجنبية في مقابلتها مع ولي العهد السعودي مؤخرا حول القرارات القادمة . وتفصيلا فقد أضافت الصحف أن الأخبار الطيبة إنطلقت من قرارات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حول زيادة أعداد المغتربين من خلال المشاريع الكبرى التي بطريقها للتنفيذ وكذلك النهضة الإقتصادية التي ستطال ثمارها كل من يقطن المملكة وفي هذا التقرير أيضا سنوضح لكم تفاصيل الخطوات القادمة التي أشار إليها ولي العهد في حديثه وهي وضع بديل لنظام الكفيل في السعودية ليس هذا فقط بل هناك خطوات جاده من اجل إلغاء نظام الكفيل نهائيا من بعض المهن التي يعمل بها عدد كبير من الوافدين . كما أن هناك فرصة أخرى وهي حتى يتم نقل الكفالة بمفردهم في حالات محدده حتى يتم التخلص من اضطهاد الكفيل لهم بعد ان قامت المملكة بإعطاء بعض الوافدين تصريح بالعمل دون كفيل وخاضه في المهن الطبية والهندسية والمهن الإدارية . الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي يريد ان يقوم بالمملكة نحو أفاق جديده لرؤية المملكة 2030 ومنها كل أحوال الوافدين وكان الوافد يعانى كثيرا من مشاكل مع الكفيل لذالك ولى العهد السعودي قام بهذه الخطوة الجديدة لتغير نظام الكفيل وإلغاءه في بعض المهن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان يتخذ قرارات هامة وعاجلة تفرح ملايين المغتربين بما فيهم اليمنيين ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.