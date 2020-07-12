شكرا لبحثكم عن خبر محتال يشتري ذهبا بملايين الريالات اليمنية والسعودية المزورة من تاجر في يافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، بأن شخص محتال استطاع خداع تاجر ذهب والنصب عليه في سوق أكتوبر بمديرية يافع، محافظة لحج، بمبالغ مالية مزورة.

وذكرت المصادر، إن المحتال تمكن، أمس السبت، من خداع عامل في محل الصلاحي للمجوهرات، واشترى منه قطعاً ذهبية بمبالغ مالية مزورة.

وأشارت المصادر إلى أن القطع التي أخذها المحتال تقدر بـ 50 ألف ريال سعودي، و3 ملايين ريال يمني، وجميعها أخذها بعملة مزورة.

وذكرت المصادر أن الحادثة تركت حالة من الخوف والتوجس في أوساط التجار في سوق أكتوبر، خصوصاً وأن الجاني مازال طليقاً ولم يتم القبض عليه.

ونوهت المصادر، بأن البحث لايزال جارياً عن الشخص المتهم بتنفيذ هذه العملية من قبل الأجهزة الأمنية، وعممت صورته التي التقطتها كاميرات المراقبة وهو يغادر السوق.

وانتشرت أعمال النصب والاحتيال بعملات مزورة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها، منذ سيطرة مليشيا الانتقالي الجنوبي في أغسطس الماضي.

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