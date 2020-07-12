شكرا لبحثكم عن خبر النقابات الجنوبية تلتحق في اعتصام الجيش والامن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / حسين الجعدنيتشارك النقابات الجنوبية مع اخوانهم المعتصمين من الجيش والامن امام مقر التحالف وكل يوم يزداد عدد الحشود وذلك لمطالبة التحالف والضغط على الحكومه لتسليمهم الرواتب المنقطعة لمدة اشهر وتلبية حقوق والمطالب المشروعة لمنتسبي الجيش والامن والنقابات الجنوبية ومن بين النقابات التي شيدت خيم في الاعتصام هي نقابة المعلمين والتروبيين الجنوبيين ونقابة مصافي عدن وبتأييد الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب.

ونظم اليوم عرض عسكري امام مقر التحالف نفذه المعتصمين من الجيش والامن الجنوبي .

ويزداد اعداد المعتصمين الذين يصروا على انتزاع حقوقهم وراتبهم المستحق دون مماطلة او تأخير.

