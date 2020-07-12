لجنة الطوارئ برئاسة رئيس الوزراء تناقش عدد من القضايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول اعمالها واتخذت ازائها القرارات المناسبة، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



ووقفت اللجنة امام العراقيل التي تواجه لجنة الطوارئ العليا في العاصمة المؤقتة عدن، بناءا على التقرير المقدم من الناطق الرسمي للجنة الدكتورة اشراق السباعي، والمتضمن عدد من القضايا وبينها مستجدات الوباء وما سجله من انخفاض ملحوظ، وكذا التهديدات التي طالت منظمة أطباء بلاحدود الفرنسية في عدن مؤخرا، والإجراءات المطلوب اتخاذها في هذا الجانب.

ووجهت اللجنة بمحاسبة كل من يعرقل اعمال المنظمات التي تقدم العون والمساعدة لمواجهة جائحة كورونا، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المنظمات والقطاع الصحي للقيام بواجباته تجاه المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي.. وكلفت وزير الصحة العامة والسكان برفع اية مقترحات في هذا الجانب، بما يضمن مساعدة وتسهيل عمل المنظمات وتعزيز أداء القطاع الصحي بشكل عام.

واطلعت اللجنة على تقرير حول العلاقة مع المنظمات الدولية فيما يخص توزيع المساعدات واستمرار دعمها للقطاع الصحي، والعلاقة التكاملية واليات تعزيزها بما يؤدي الى تحقيق الأهداف المشتركة في دعم قدرات القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

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وقدم نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، تقرير حول الوضع العام ومستجدات الوباء، بما في ذلك اخر الاحصائيات المتعلقة بحالات الإشتباه والاصابة والوفيات والتعافي.. لافتا الى وضع المحاجر الصحية في مدينة عدن والمشاكل التي تواجهها واليات حلها.

كما تطرق الى الخطط المستمرة لتعزيز قدرات القطاع الصحي بشراء أجهزة ومعدات طبية، ودفع الموازنات التشغيلية والحوافز للعاملين في القطاع الصحي، والمنافذ البرية والبحرية والجوية .

وعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، برنامج الوزارة لاستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019- 2020م.. وأقرت اللجنة على ضوء المناقشات إحالة الموضوع الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

وقيمت اللجنة، الخطوات المنجزة في عملية اجلاء العالقين، وفق التقارير المقدمة من وزير الخارجية محمد الحضرمي، وامين عام مجلس الوزراء، حسين منصور، والتي أوضحت أن اجمالي من تم اجلائهم بلغ حتى الان ١٠٢٦٣ عالقا موزعين على من الدول ابرزها مصر والهند والأردن واثيوبيا وجيبوتي والامارات.. لافتين الى ان هذه الاحصائيات لا تشمل المغادرين من المملكة العربية السعودية.

كما تحدثوا عن الخطوات المتبقية لإنجاز عمليات اجلاء العالقين بشكل كامل، واغلاق هذا الملف، وخطط التنفيذ المعدة بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والخطوط الجوية.