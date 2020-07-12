لقاء عبر الإتصال المرئي يناقش سير تنفيذ المشاريع التنموية الممولة خارجياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، نجيب منصور العوج، عبر الاتصال المرئي، اليوم، سير تنفيذ المشاريع التنموية الممولة خارجيا والصعوبات التي تواجهها .



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وبحسب وكالة سبأ، تطرق اللقاء الذي ضم مسؤولي الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً الى مشاريع الطرق الريفية واهمية سرعة إنجازها نظرا للاحتياج الشديد لها من قبل السكان في تلك المناطق .

وأشار وزير التخطيط في اللقاء إلى أهمية العمل على حل جميع الإشكاليات التي تواجه المشاريع وإزالة أي معوقات قد تؤدي إلى تعثر انجاز المشاريع وخصوصا المشاريع الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر في قطاعات الطرق والصحة والصرف الصحي والتعليم .

وأكد وزير التخطيط على أهمية اعداد وموافاة وزارة التخطيط بخطة عمل وبرنامج لاستئناف المشاريع لكل وحدة على حدة بما يمكن الوزارة من التواصل مع الصناديق والجهات الممولة وحثهم على استئناف المشاريع التنموية لما له من أثر كبير في دفع عجلة الاقتصاد وإيجاد فرص عمل وتشجيع القطاع الخاص