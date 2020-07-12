في مشهد مؤثر لأم وطفلها .. ارتفاع عدد ضخايا غارات العدو السعودي على وشحة بحجة (أسماء + صور + فيديو)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – حجة

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان ما أقدم عليه تحالف العدوان السعودي الأمريكي من استهداف للأطفال والنساء في قرية ضاعن الواقعة في عزلة الجشم بمديرية وشحة في محافظة حجة وأدى ذلك إلى سقوط 9 شهداء كلهم أطفال ونساء (7 أطفال و2نساء ) وجرح (طفل وامرأة) أعمار الأطفال تتراوح بين العام والعامين والأربعة أعوام.

وقد ارتفع عدد شهداء المجزرة من 8 ششهداء الى 9 عقب وفاة احدى الجريحات قبل وصلها الى المستشفى .

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها أن جريمة العدوان في وشحة بحجة تعكس مدى وحشية المجرم ومدى انسلاخه عن كل القيم الدينية والإنسانية، محملا قوى العدوان كل التبعات القانونية والإنسانية الناتجة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم .

واستنكر بيان الصحة بقاء الأمين العام للأمم المتحدة على رأس هذه المنظمة بعد الفضيحة التاريخية التي ظهر بها للعيان من خلال استبعاده للسعودية وتحالفها من قائمة العار لقتلة أطفال اليمن في وقت يقترف فيه تحالف العدوان كل لحظة وأخرى جرائم مباشرة مع سبق الاصرار والترصد بحق الأطفال والنساء وآخرها اليوم

وطالبت البيان الأمين العام للأمم المتحدة بالاعتذار أمام العالم أجمع للجثث والاشلاء والدماء ، بالإضافة لتنحيته عن منصبه.. كما طالب بقية أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية في هذا العالم بالتحرك الجاد والسليم لغسل العار الذي تسببوا به سابقا من خلال صمتهم المخزي وذلك من خلال ايقاف هذه الجرائم وادانتها واستنكارها ورفع الدعاوي ضد قيادات هذه الأنظمة المتحالفة ، والعمل على رفع الحصار الظالم على اليمن.

Advertisements

اسماء وأعمار الضحايا

اولا الشهداء :-

1.رامي نايف محمد مجلي (4سنوات)

2.محمد نايف محمد مجلي (2 سنة)

3.جمعه عبدالله مجلي (60 سنة)

4.نوال علي مسعد مجلي (30سنة)

5.صمود عاصف مجلي (5 سنوات)

6.سكود عاصف مجلي (4سنوات)

7.نسيم محمد مسعد مجلي(17سنة)

8.حربي محمد مجلي (15سنة)

9.نوره علي مسعد مجلي (26سنة)

اسماء الجرحى :-

1.غازي محمد مسعد مجلي (14سنة)

2.قناص عاصف محمد مجلي (1 سنة)