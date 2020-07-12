شكرا لبحثكم عن خبر مدير مركز مختبرات الصحة بعدن: سأضطر لنشر نتائج كورونا بنفسي بسبب اللامبالاة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير عام المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية في العاصمة عدن الدكتور سالم عبدربه مدرم انه سيضطر لنشر نتائج فحوصات كورونا بنفسه وعلى صفحته في فيسبوك اولا بأول نتيجة اللامبالاة.

وجاء في منشور رصدته عدن تايم على صفحته في فيسبوك: "نتيجة اللامبالاة ساضطر اعلن نتائج فحوصات الكورونا الإيجابية بتقنية ال PCR يومياً".

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واضاف: " 5 حالات خورمكسر، 4 حالات المقاطرة، حاله واحده يافع. 12/7/2020".

ولم يعرف السبب الذي دفع الدكتور مدرم الى اتخاذ هذا القرار المفاجئ، لكن القرار جاء بعد ايام من اعلان اطباء بلا حدود باغلاق مركزي العزل في مستشفى الامل وكميتي هول بالبريقة غرب عدن، نتيجة لتناقص الحالات المصابة بكورونا، فضلا عن تأكيد المنظمة ان المصابين بكورونا لا يذهبون للمستشفيات.

ويفضل كثيرون الى المكوث في منازلهم وعلاج انفسهم بانفسهم من الذهاب الى المستشفيات لاسباب كثيرة وعديدة، ليست عدن تايم متأكدة من دقتها، الا ان ذلك الاجراء في مجمله يأتي بسبب تخوفات لدى الكثيرين من انتشار العدوى او الاهمال، لاسيما وان كورونا اصبحت فزاعة كبرى في اوساط المجتمع اليمني ككل.