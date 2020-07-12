الانتقالي الجنوبي يبشر الشعب بقرار مصيري بعد قليل

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مسؤول في الادارة الذاتية للجنوب التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي انه سيصدر بعد ساعات قرارا هاما عن الادارة الذاتية. وقال الدكتور احمد عقيل مدير مكتب رئيس الادارة الذاتية في تغريدة عبر حسابه بموقع " تويتر": "سوف يصدر بعد قليل قرار مترقب من قبل ‎الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي". وأضاف : ‏"سيصدر قراراً مهماً خلال الساعات القادمة القليلة من قبل الإدارة الذاتية للجنوب ( المجلس الانتقالي الجنوبي )". Advertisements ولم يكشف عقيل أي تفاصيل أخرى حول القرار المرتقب، وطبيعته. فيما توقع متابعات بأن القرار سيتضمن الغاء الادارة الذاتية للجنوب وفقا لمطالب التحالف والشرعية في مفاوضات اتفاق الرياض. وفي ال25من أبريل 2020م، اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة والإدارة الذاتية للجنوب، ابتداء من نفس اليوم وتكليف لجان المجلس الانتقالي الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية لتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة، وأتى الإعلان نتيجة فشل الحكومة اليمنية المسيطر عليها من جناح الإخوان الموالين لتركيا وقطر، في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاق الرياض وإصرارها على تعطيله، وتنصلها عن القيام بواجباتها.

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