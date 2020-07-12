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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرتفاع عدد حالات كورونا المؤكدة إلى 1465 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
عدن - الخليج 365
أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى (1465) منها (417) وفاة و(659) تعافي .
وقالت اللجنة في تغريدة له بتويتر، أنه سجلت خلال الساعات الماضية (17) حالة إصابة جديدة، منها 14 حالة في حضرموت وحالتين في المهرة وحالة في البيضاء .
كما تم تسجيل 5 حالات وفاة منها 3 حالات في حضرموت وحالة في لحج ومثلها في البيضاء .
واضافت أنه تم تسجيل (17) حالة شفاء، منها ست حالات في حضرموت و6 في المهرة و3 في تعز وحالتين في لحج .
ولفتت اللجنة إلى أنه تم تحديث السجل الخطي لمحافظة البيضاء بإضافة (60) حالة مؤكدة بينها (48) حالة وفاة، بعد أن تم استيفاء جميع البيانات موثقة حول تلك الحالات من سجل الترصد في مكتب الصحة بمحافظة البيضاء
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