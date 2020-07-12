مجلس القضاء يقر عودة عمل المحاكم والنيابات وتوزيع المتخرجين من معهد القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر مجلس القضاء الأعلى في جلسته الاستثنائية التي عقدها بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، عودة العمل في المحاكم والنيابات بشكل كامل، ابتداءا من يوم الأحد القادم 19 يوليو، مع الاخذ بالاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وذلك عقب توقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ونصف بسبب جائحة كورونا.

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كما ناقش مجلس القضاء، فوارق التسويات والتعيينات القضائية والإدارية، ومستحقات مدخلات ومخرجات المعهد العالي للقضاء، وفارق بدل طبيعة العمل للموظفين الإداريين، وأقر صرفها من موازنة السلطة القضائية للعام 2020م، كما أقر استمرار صرف مرتبات المتوفين والمتقاعدين من منتسبي السلطة القضائية وإلزام الهيئات باستكمال إجراءات إحالة ملفاتهم إلى التأمينات وفقاً للقانون.

كما أقر المجلس، توزيع الدفعتين المتخرجتين من المعهد د ٢١ على المحاكم و د ٢٢ على النيابة العامة وتوزيع عدد ١٤٣ من مساعدي النيابة على النيابات العامة بحسب عروض هيئة التفتيش القضائي إلى المجلس