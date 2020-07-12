واشنطن تبدي إستعدادها المساعدة لحل أزمة خزان "صافر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الأحد، مع السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل قضية خزان النفط "صافر" وجهود عملية السلام الأممية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.



وثمّن الحضرمي "دعم واشنطن والمجتمع الدولي لا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن واستجابتهم لدعوة الحكومة اليمنية لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لبحث قضية خزان النفط "صافر"، نظراً للتهديد الخطير الذي تمثله على اليمن والمنطقة بسبب استمرار تعنت ميليشيات الحوثي".

واعتبر الحضرمي أن "هذه الجلسة تعكس حجم الاهتمام الذي أصبحت تحظى به هذه القضية وقلق المجتمع الدولي بشأنها".

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وأعرب الحضرمي عن "تطلعه إلى إلزام الميليشيات الحوثية بالانصياع والموافقة ليس فقط على السماح بوصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لتقييم الوضع في الخزان بل أيضاً إلزام الحوثيين بالموافقة على وضع حل حاسم لهذه الكارثة وتفريغ الناقلة من النفط".

في سياق آخر، شدد الحضرمي على "ضرورة الالتزام" بمبادرة المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، الأخيرة، والتي وافقت عليها الحكومة ورفضها الحوثيون.

من جهته، أكد السفير الأميركي حرص بلاده على "المساعدة في معالجة قضية خزان النفط صافر نظراً للتهديد الذي يشكله".

كما شدد السفير الأميركي على "أهمية نجاح مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن".