شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. في هذه الدولة العربية شاب يقتل أبيه ويفر هاربًا.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل شاب مختل نفسيًا أبيه، اليوم، بشارع راغب بمنطقة كرموز، بطعنه طعنة نافذة أدت إلى وفاته قبل وصوله إلى المستشفى.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية، إخطارًا من قسم شرطة كروموز، يفيد بمقتل شخص على يد ابنه بكرموز، وفر هاربًا. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وهرعت قوات الأمن إلى مسرح الأحداث، وفرضت طوقًا أمنيًا في مكان الحادث، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الأب إلى أقرب مستشفى، ولكنه لفظ أنفاسه الأخير قبل وصوله إلى المستشفى.

وقال محمد زيدان، أحد سكان المنطقة، في تصريحات لصدى البلد إن الشاب مختل نفسيًا، وكان يعالج بإحدى المصحات النفسية، وقام بطعن والده طعنة نافذة، وعندما حاول عمه الدفاع عن أخيه جرحه في يديه، وفر هاربًا قبل قدوم قوات الشرطة.