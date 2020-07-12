شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تضع شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار في ليبيا ! تعرف عليه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، خلال مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج ستوافق على وقف إطلاق النار بشرط انسحاب الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة.

وهدد تشاويش أوغلو بأن حكومة الوفاق، التي تدعمها تركيا، لديها إصرار على استئناف الهجوم ضد الجيش الليبي إذا لم ينسحب من سرت والجفرة.

وقال تشاويش أوغلو إن هناك تحقيقاً حول الطيران المجهول الذي قصف قاعدة الوطية الجوية، مهددا بالقول إنه أيا كان المسئول فإنه سوف يدفع الثمن.