الاستخبارات اليمنية تطلق تحذيراً شديد اللهجة للعدوان السعودي : اياكم وأستهداف مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد رئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبدالله الحاكم أن الإنجازات الاستخبارية تجاوزت الجبهات الحدودية ووصلت إلى عمق عواصم العدوان وغرف عملياتهم السرية وأصبحت أن منظومة الاستخبارات والاستطلاع أصبحت قادرة بعون الله على استباق أنشطة العدو التخريبية بخطوات وإفشالها

كما أكد رئيس هيئة الاستخبارات اللواء عبد الله الحاكم أن القوات المسلحة تمتلك بنك أهداف هامة وحيوية ليس فقط في السعودية والإمارات بل أيضا في تل ابيب وأبعد من ذلك.

وقال: نحذر دول العدوان من التمادي في عدوانه أو استهداف المنشئات النفطية والاقتصادية بمحافظة مأرب .. مضيفا ” بفضل الله نحن اليوم نقف ومعنا كل قبائل اليمن وفي طليعتهم أحرار محافظتي مأرب والجوف على مشارف مدينة مأرب.. مؤكدا أن ذراعنا قوية وطويلة بتوفيق الله وقادرة على أن تمتد إلى كل منشآت دول العدوان النفطية والاقتصادية وتدميرها.