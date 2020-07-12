شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالفيديو : من الخطوط الأمامية في مدير مديرية العبدية يؤكد صمود الجيش الوطني والقبائل .. ويكشف كذب الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مدير مديرية العبدية الشيخ أحمد محمد الثابتي أن معنويات قوات الجيش الوطني والقبائل خلال معركتها مع جماعة الحوثي في المديرية.

وظهر الثابتي في فيديو مصور من الخطوط الأمامية للجبهة.

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وأضاف الثابتي بأن قوات الجيش الوطني والقبائل لا يمكن أن تسمح لجماعة الحوثي أن تدخل العبدية.

وأشار الثابتي إلى أن ماتروج لع جماعة الحوثي من اخبار دخول المديرية العبدية كاذبة وأن جماعة الحوثي تكذب كما تتنفس ووجه الثابتي رسائل هامة لقيادة وأفراد الجيش الوطني ودعاهم إلى شد الهمم في مواجهة ميليشيا الحوثي مؤكدا أن جماعة الحوثي تعيش أسوأ مراحلها.

وشكر الثابتي التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مساندة قوات الجيش الوطني والقبائل في معركة دحر جماعة الحوثي.