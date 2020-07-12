شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من اللواء سلطان العرادة بعد دفن نجله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه اللواء سلطان بن علي العرادة، محافظ محافظة مارب، اليوم الأحد، كلمة مقتضبة بعد موارة جثمان نجله الثرى، الذي توفي نتيجة لماس كهربائي في منزله.

وقال العرادة في كلمته التي أطلع عليها المشهد اليمني ، أنه لا وقت للعزاء فالوطن ينادينا و الوعد في الجبهات بين الرجال الذين يرتفع بهم الرأس يضحون بأنفسهم لاستعادة أرضهم ووطنهم من أيادي الحوثيين و يسعون بكل جهد لرفع الظلم عن أهلنا في كل أرجاء ‎اليمن.

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وتوجه العرادة بالشكر لكل من حضر جنازة نجله ودعمه وسانده.

و توفي نجل المحافظ الشاب أمين العرادة أمس السبت، نتيجة تعرضه لماس كهربائي في منزله بمارب.