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عدن - ياسمين التهامي - عااااجل : الانتقالي والشرعية يتفقون على رئيس وزراء جديد من اقليم حضرموت وآل جابر يعترض تفاصيل حصرية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مصادر سياسية أن المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبدربه منصور هادي مجمعين على ان يكون رئيس الوزراء من اقاليم حضرموت لرصيدها السياسي وموقعها الجغرافي ونظرا لما تعطيه من ثرواتها للشعب اليمني. المصادر أكدت ان السفير محمد سعيد آل جابر يرفض الحديث حول رئيس الوزراء ويطالب بإعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء ويجد في ذلك دعم من سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ورشاد العليمي مستشار الرئيس ويعود ذلك إلى دعم مناطقي بحث. ابناء حضرموت في بيانات عده اي إقصاء او تهميش للإقليم مطالبات باحد السلطات الثلاث. مصادر سياسية أن المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عبدربه منصور هادي مجمعين على ان يكون رئيس الوزراء من اقاليم حضرموت لرصيدها السياسي وموقعها الجغرافي ونظرا لما تعطيه من ثرواتها للشعب اليمني. المصادر أكدت ان السفير محمد سعيد آل جابر يرفض الحديث حول رئيس الوزراء ويطالب بإعادة تعيين معين عبدالملك في رئاسة الوزراء ويجد في ذلك دعم من سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ورشاد العليمي مستشار الرئيس ويعود ذلك إلى دعم مناطقي بحث. ابناء حضرموت في بيانات عده اي إقصاء او تهميش للإقليم مطالبات باحد السلطات الثلاث.

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