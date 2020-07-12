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عدن - ياسمين التهامي - ابو علي الحاكم" يدخل على خط المعركة في مأرب ويعلن قرب السيطرة على المدينة ويوجه رسائل للسعودية والامارات.. تفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements القيادي في مليشيات الحوثيين "ابو علي الحاكم" قرب السيطرة على مأرب بعد حشد القبائل ومن وصفهم باحرار مأرب والجوف وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات. وقال الحاكم في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بصنعاء، نحن اليوم نقف ومعنا كل قبائل اليمن وفي طليعتهم أحرار محافظتي مأرب والجوف على مشارف مدينة مأرب، وقريبًا جدًا سيتم دخولها واستعادتها إلى صف الوطن" حسب وصفه. ووجه الحاكم رسالة تحذير لقيادة التحالف العربي بقيادة القيادي في مليشيات الحوثيين "ابو علي الحاكم" قرب السيطرة على مأرب بعد حشد القبائل ومن وصفهم باحرار مأرب والجوف وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات. وقال الحاكم في تصريح لصحيفة "26 سبتمبر" الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بصنعاء، نحن اليوم نقف ومعنا كل قبائل اليمن وفي طليعتهم أحرار محافظتي مأرب والجوف على مشارف مدينة مأرب، وقريبًا جدًا سيتم دخولها واستعادتها إلى صف الوطن" حسب وصفه. ووجه الحاكم رسالة تحذير لقيادة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، من استهداف المنشآت النفطية في مأرب، معلناً قرب السيطرة على المدينة الخاضعة لقوات الجيش الحكومي، ما وصف مراقبون بأن المليشيات تنوي استهداف المنشآت النفطية بمأرب وترمي التهمة على دول التحالف، بعد فشل المليشيات من التقدم نحو مأرب خلال السنوات الماضية وبأت كل محاولتها بالفشل . وأضاف، "نحذر دول العدوان من التمادي باستهداف المنشآت النفطية والاقتصادية بالمحافظة ، ونقول لهم ذراعنا قوية وطويلة قادرة على أن تمتد إلى كل منشآتهم النفطية والاقتصادية وتدميرها بالكامل" حسب زعمه. ودعا الحاكم قبائل محافظة مأرب التي لازالت في صف ما وصفهم دول "العدوان" إلى العودة الى صف الوطن والشعب والإسهام في دحر عناصر التنظيم "التكفيري" من مناطقهم والقبض على المتورطين في الجريمة البشعة التي استهدفت آل سبيعيان وتسليمهم للعدالة. حسب قوله . وشهدت محافظة مأرب خلال الايام الحوثي اكبر حشد وتصعيد حوثي الزحف على المدينة الا ان قوات الجيش المسنود برجال القبائل وطيران التحالف، كسر كل زحوفات المليشيات تكبدتها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح في الوقت الذي لا زالت المليشيات مستمرة في ارسال جحافل عناصرها الى حدود مأرب وتستعيدهم جثث هامدة.

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