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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 07:50 مساءً - مفاجأة مزلزلة: هل تتذكرون الشاب السعودي الذي هدد بالإعتداء على الفتيات والتحرش فيهن؟.. شاهد كيف كان مصيره اليوم؟ (فيديو)

أطلق رواد موقع تويتر، في المملكة العربية السعودية هاشتاق لشاب يُدعى “مصعب” مطالبين بالقبض عليه إذْ حمل اسم #نطالب_بالقبض_علي_مصعب وذلك على إثر تصويره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يهدد بالاعتداء على الفتيات إذا ما حضرن حفلًا لفرقة بالمملكة كما أهان السعوديات بألفاظ خادشة. 20571115 وأطلق المغردون في تويتر، هاشتاق #نطالب_بالقبض_علي_مصعب تاركين في الوسم آلاف التغريدات التي تضمنت غالبيتها شكاوى إلى الجهات المعنية للقبض عليه من جانب السلطات الأمنية، حتى صعد الوسم إلى التريند السعودي متصدرًا الوسوم الأكثر تداولًا. وظهر مصعب في مقطع فيديو وهو يقذف النساء ويتلفظ بألفاظ مهينة لهن كونهم أبدينَ إعجابهن بفرقة أجنبية لم تعجبه منوهًا بأن تلك الفرقة لو جاءت لإحياء حفل بالمملكة سيأتي بعصا يضرب أعضاء الفرقة والنساء الذين سيحضرون. واتضح من الفيديو أنه لم يخف مما يقول مطالبًا بتسجيل كلماته عليه لأنه سيفعل ذلك وسط تهديد وتحريض على العنف والقذف ووصف النساء بالمخنثات وأنهن رخيصات، مضيفًا: “الفلبينيات يجوا يرقصون والفتيات يتمايلون معهم يلا يا رقاصة يا مخنثة.. وين وصلنا وين”. Advertisements وظهر مصعب في مقطع فيديو آخر يهين النساء وكأنها “جارية” إذْ بدا هذا المقطع وهو يتحدث بأنه يشتري امرأة من والدها ويتعامل معها على أنها “خادمة” في البيت يجب أن تلبي كافة طلباته. وتسببت مقاطع الفيديو التي يبدو وأن مصعب اعتاد على نشرها في حسابيه عبر تطبيقي “التيك توك” و”سناب شات” في حالة من الغضب لدى المدونين على منصات التواصل الاجتماعي حيث اتهمه البعض بالتنمر مؤكدين أنه أطلق هجومًا عنيفًا على الفتيات ستجعل من الأمر أزمة حال عدم القبض عليه. وأكد العديد من المغردين أن الشاب “مصعب” قام بأفعال مشينة وأطلق تصريحات ساخرة ضد العديد من فتيات المملكة، بعدما قارن بينهن وبين الفتيات الكوريات من حيث الشكل، وشبهه البعض بمشهور السناب عبدالرحمن المطيري، فيما تداول الكثيرون مقاطع فيديو وصورا للفرقة الكورية التي قارن بها فتيات السعودية وسط سخرية واسعة منه. وقالت إحدى المغردات: “خلنا ناخذ هالشي من جهة ثانية غير الكيبوب اولا عنصرية ثانيا الفاظ سيئة ثالثا تهديد بالضرب لناس في امان الله اعجبتهم الاغاني الكورية بالله بس عشان شكله من شرق اسيا تجي تقول فلبن وعمال ماك خلهم في حالهم عندك اغاني تحبها وهم عندهم اغاني يحبونها”. 20571115 20571115

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