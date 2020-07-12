شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على فنان شهير مقتولًا داخل شقته وكاميرا مراقبة تكشف الجريمة .. لن تصدق من هو؟ شاهد (صور) والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 07:50 مساءً - العثور على فنان شهير مقتولًا داخل شقته وكاميرا مراقبة تكشف الجريمة .. لن تصدق من هو؟ شاهد (صور)

عثر على فنان شهير جثة هامدة داخل شقته، فيما انتابت زوجته صدمة كبيرة، حيث وجدته مشنوقًا، فيما يبدو أنه أقدم على الانتحار. 91682574 وكشفت تقارير إخبارية، هندية عن انتحار الممثل التليفزيوني الهندي مانميت جريوال، يوم الجمعة الماضية 15 مايو، بعدما عانى من أزمة مالية في الفترة الأخيرة بسبب الحظر المفروض لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. وأفادت التقارير الإخبارية، أن مانميت جريوال - 32 عامًا، من ولاية البنجاب الهندي، قام بشنق نفسه ليلة الجمعة 15 مايو في منزله في خارجار حيث كان يعيش مع زوجته، ليتم العثور على جثته في صباح اليوم التالي 16 مايو. وقال مانجيت سينج راجبوت، الذي كان يعرف مانميت منذ ما يقرب من سبع سنوات، أن الممثل يواجه أزمة مالية ولم يكن قادرًا على الكسب بسبب الحظر المفروض لمجابهة كورونا. Advertisements وتابع مانجيت سينج راجبوت: «كان مانميت يمر بمشكلة مالية كبيرة وكان يعاني أيضًا من الاكتئاب، الضغط الإضافي لعدم القدرة على سداد القروض في هذه المرحلة». وأصاف المنتج مانجيت سينج راجبوت، أنه تم تنفيذ شعائر الدفن لـ مانميت يوم السبت، وتابع قائلًا: «كان مانمين جريوال يعمل على مشاريع مثل الإعلانات التجارية، التي تم تعليقها بسبب الحظر وسط جائحة فيروس كورونا». 91682574 91682574

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على فنان شهير مقتولًا داخل شقته وكاميرا مراقبة تكشف الجريمة .. لن تصدق من هو؟ شاهد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المراسل اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.