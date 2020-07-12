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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 07:50 مساءً - ‘‘أميرة مختار‘‘ ابنة الفنانة ‘‘رجاء الجداوي‘‘ في أول فيديو لها تفجر مفاجأة صادمة على الهواء مباشرة وامام جميع المشاهدين..؟!(فيديو)

كشفت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي أليوم الأحد، كواليس إعلان الأطباء وفاة والدتها، ومدى تعلق الأطباء والطاقم الطبي بالمستشفى بها حتى طلبوا الصلاة عليها هناك، موضحة أنهم أحبوها بشدة خلال فترة علاجهم لها.

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وقالت أميرة خلال برنامج «القاهرة الآن»، والتي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «مصر والعالم العربي كل الناس بتحبها، وطاقم المستشفى والأطباء أحبوها كلهم هناك وعايزه أشكرهم كلهم كانوا جنبها وإحنا مش معاها 43 يومًا، ماخلوهاش محتاجه حاجة، لازم أشكر الناس دي»، موضحة أن قبل وفاتها بيوم كانت نتيجة المسحة للفنانة إيجابية.

وتابعت: «كلموني الساعة 5 ونصف عشان يقولوا لي الخبر وماكنوش قادرين يقولوا لي، وروحت لقيتهم مخلصين كل الإجراءات واستأذنوني قالوا لي: ممكن نصلي عليها هنا؟، قلتلهم ياريت لكن في ناس مستنينها نصلي عليها، قالوا لي نصلي عليها مرة واثنين بس عاشرناها وحبناها وعايزين نصلي عليها في المستشفى، حبوها لدرجة كبيرة»، واستكملت: «كل حاجه مشيت حلو وأنا الحمدلله راضية وربنا كريم واختار لها الأفضل».

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وعن علاقتها بوالدتها، أوضحت أن طوال عمرها كانت تشعر أن «رجاء» صديقتها، وحينما كبرت تبدل إحساس أميرة تجاهها وباتت تراها ابنتها التي تحتاج إلى رعايتها واهتمامها لذا كانا لا ينفصلان، وقالت: «كنت أشعر أن دوري الاهتمام بها ورعايتها، وكانت دائمًا تقعد معايا ومع أصحابي، والقاعدة معاها لازم تأخدي منها نصيحة أو ابتسامة..».

وكانت الراحلة قد أصيبت بفيروس كورونا وتم نقلها من القاهرة إلى مستشفى أبوخليفة في 24 مايو الماضي يوم عيد الفطر المبارك، وظلت تخضع للعلاج طوال 43 يوما، تم خلالها حقنها بالبلازما والحصول على أربع مسحات منها أكدت جميعها إيجابيتها للفيروس، الأولى بعد 4 أيام من وصولها المستشفى، والثانية بعد تلقيها البلازما، والثالثة قبل أسبوعين، والرابعة قبل يومين من وفاتها. وولدت الراحلة في حي المحطة الجديدة بالإسماعيلية في 6 سبتمبر 1938 وتلقت تعليمها في مدرسة الفرنسيسكان بالقاهرة، وعملت مترجمة بإحدى الشركات الإعلانية، وتم اختيارها ملكة جمال مصر في العام 1958 وتزوجت من الراحل حسن مختار، مدرب حراس نادي الإسماعيلي في السبعينيات، والذي توفي في 5 مارس 2016، ولها ابنة وحيدة هي أميرة، وحفيدة وحيدة هي روضة.

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