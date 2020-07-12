شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كأنها حورية من الجنة .. شاهد عشر صور مذهلة لزوجة الفنان محمد رمضان .. جمالها لا يقاوم وجسمها مثيرا جدا !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدرت زوجة الفنان محمد رمضان تريند مؤشر موقع جوجل بعد تعرض ابن محمد رمضان الذي تعرض للتنمر بسبب لونه الأسمر. وتحرص زوجة الفنان محمد رمضان التى تصدرت التريند اليوم دائما على ظهورها بالتصميمات المختلفة بالشكل الذي يتناسق مع قوامها، ولا تتكلف في اختيار الإكسسوارات بل تختار ما يناسب إطلالتها ويبرز جمالها. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • هل تذكرون الداعية "مشاري العفاسي" صاحب اول قناة اسلامية في الكويت ..شاهدو كيف كانت نهايته مخزية وانتكاسته فاضحة .."فيديو" • كأنها حورية من الجنة .. شاهد عشر صور مذهلة لزوجة الفنان محمد رمضان .. جمالها لا يقاوم وجسمها مثيرا جدا !! • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • شاهد جنون السعوديات عند مشاهدتهم الأمير محمد بن سلمان يتمشى بسيارته الخاصة في شوارع الرياض .."فيديو" • تحرش جنسي جماعي يهز السعودية .. فتيات سعوديات فاتنات الجمال ذهبو للتسوق بملابس مثيرة وفاضحة فحدث لهم مالا يمكن لأحد ان يتخيله ..شاهد • صدام حسين يظهر في امريكا ..والسلطات تعلن حالة الطوارئ وتتخذ قرار عاجل باعدامه على الفور ..شاهد الفيديو Advertisements • جلسة تصوير اباحية لعارضات ازياء فاتنات الجمال بالمدينة المنورة ..شاهد إلى اين وصلت الانفتاح في السعودية .."فيديو" • بصدر بارز وشفايف منفوخة .. الفنانة حلا الترك تصدم كل فتيات الخليج بظهور صارخ لا مثيل له ..شاهد • ألنجمة السعودية الفاتنة "أمل الشهراني" تشعل الشارع السعودي بصورها الفاضحة على البحر ..ظهرت عارية تماما وكشفت جميع تفاصيل جسدها المثير ..شاهد • اختضنها من الخلف بطريقة مثيرة وفاضحة .. أحمد ابو هشيمة ينشر صورة صادمة للفنانة ياسمين صبري بعد انتشار خبر انفصاله عنها ..شاهد • فضيحة جنسية لفتيات سعوديات في عمر الزهور مع طبيب في عيادته الخاصة ..ذهبن إليه من أجل العلاج فعادو بفضيحة مصورة لم تخطر على بآل أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وتتمتع زوجة الفنان محمد رمضان بقوام رشيق ومثالى مما يدفعها إلى اختيار الإطلالات التي تبرز رشاقتها، فهي تعتمد على قطع الملابس البسيطة وفساتين السهرة غير المبالغ فيها ما يمنحها مظهرا مميزا. وتعتمد أيضا على تسريحات الشعر البسيطة المتناسقة مع وجهها وتبرز جمال ملامحها أيضا.

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