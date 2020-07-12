ورد للتو : تحذيرات من انقلاب وشيك على الشرعية من أطراف جديدة في هذه المحافظة (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أطلق مركز دراسات استراتيجية تحذيرات جادة مما سماه “انقلابا رابعا على الرئيس هادي والحكومة الشرعية”، من أطراف انقلابية جديدة، وفي محافظة يمنية شمالية. وأكد رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبدالسلام محمد إن إنقلابا رابعا على الحكوم الشرعية قادم، سيكون في محافظة تعز. مشيرا إلى انه بدعم وتمويل إماراتي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements عبد السلام محمد قال في تغريدة على حسابه بموقع التدوين العالمي المصغر “تويتر”، قال محذرا: “الانقلاب الرابع على الحكومة اليمنية الشرعية قادم في محافظة تعز”. وحسب رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية عبدالسلام محمد، فإن الانقلاب الجديد على الشرعية “سيكون بقياد العميد طارق صالح والقيادي السلفي أبو العباس”. مؤكدا أن الانقلاب في تعز “سيكون بدعم وتمويل من الامارات”. وبمشاركة أطراف “تحالف سياسي جديد يجمع حزب المؤتمر الشعبي العام والحزب الناصري والامارات”. وحاولت قوات موالية لـ “أبو العباس” وطارق عفاش، السبت، منع اللجنة المكلفة من الرئيس هادي بتسليم اللواء 35 مدرع لقائد اللواء الجديد المعين بقرار جمهوري “الشمساني”. يُشار إلى أن اليمن في عهد الرئيس هادي شهد منذ 2014 ثلاثة انقلابات عسكرية: الانقلاب الحوثي في صنعاء، وانقلاب “الانتقالي” في عدن، وانقلاب “الانتقالي” في سقطرى.

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