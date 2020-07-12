شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ايران تحترق ... انفجارات ضخمة تهز طهران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام محلية إيرانية، في أنباء عاجلة منذ قليل، إن هناك أنباء عن انفجار ضخم هز شركة كيماويات جنوبي غرب إيران.



وشهدت إيران خلال الأسابيع الماضية تفجيرات غامضة طالت مواقع عسكرية ونووية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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والجمعة، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، بأن انفجارات قوية ضربت غرب طهران، وسط أنباء عن أنها وقعت في مستودعات صواريخ تابعة للحرس الثوري جنوب غربي العاصمة.



فيما أشارت معلومات أخرى، الى أن الانفجارت استهدفت معسكرًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري.



يذكر أن الانفجارات الغريبة كانت تكررت بشكل كبير في إيران بالآونة الأخيرة، فقد وقع انفجار الاثنين الماضي، في منطقة "باقر شهر" جنوب العاصمة طهران.