شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر عرافة عربية تزف بشرى سارة لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements رت العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في برنامج لتسرد التوقعات والاحداث القادمة في الوطن العربي والعالم الذي يشهد حروب وانتشار للامراض

وحول فيروس كورونا الذي ارعب العالم قالت أنا متفائلة، الكورونا متل الحلم، هذه الأزمة ستنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتهاالفيروس سينتشر في أميركا وأوروبا أكثر ليختفي لاحقًا بغمضة عين.

الأطباء العرب سيخترعون دواءً لمعالجة الكوروناأتوقع أن ينتشر فيروس من نوع آخر في الدول الأفريقية.

وحول الحروب الدائرة في الوطن العربي منها اليمن قالت نحن على وشك نهاية الحروب في الدول العربية.الدول العربية ستتحد وتصبح يدًا واحدة.

وحول الرئيس الامريكي ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي ويدخل المستشفى.

لبنان سيشهد تطورات كثيرة من الآن حتى نهاية السنة كما أن وجوهًا سياسية موجودة حاليا ستبتعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشهر عرافة عربية تزف بشرى سارة لليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.