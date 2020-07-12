شكرا لقرائتكم خبر عن الفاجعة الكبيرة التي استيقظ عليها السيد عبد الملك الحوثي ...تفاصيل سقوط احد كبار قادة الحوثيين بعملية نوعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استفاق زعيم الميليشات الحوثية الايرانية في اليمن اليوم الاحد على فاجعة كبرى بعدما فقد احد ابرز قيادته العسكرية في غارة جوية لطيران التحالف فيما سيطر الخوف والرعب على الميليشيات وخاصة القيادات التي باتت تتوارى عن الانظار في اماكن سرية .

وتفصيلا فقد أكدت مصادر ميدانية بمحافظة الجوف مصرع قيادي حوثي بارز إثر غارة جوية لطيران التحالف.. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي خالد العتيني، قتل مع عشرة من مرافقيه إثر غارة لطيران التحالف أستهدفت موكبه عندما كان يقوم بزيارة ميدانية في مديرية "خب والشعف" التي تسيطر عليها مليشياالحوثي.

تجدر الإشارة إلى أن العتيني هو شيخ قبائل "العتين" أكبر قبائل مديرية "حرض" التابعة لمحافظة حجة، ومعين من قبل الحوثيين مديرا لمديرية حرض الحدودية.

وفي السياق، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موالون لجماعة الحوثي ، خبر مقتل القيادي العتيني مدير عام مديرية حرض.

وتشهد مناطق عدة في محافظة الجوف معارك بين القوات الحكومية والحوثيين.

ويشن التحالف العربي غارات جوية ضد مسلحي الحوثي في اليمن منذ مارس 2015، دعما للرئيس اليمني وحكومته