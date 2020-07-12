شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة في قناة الجزيرة تصفع اردوغان بحقائق تاريخية وتكشف موقف عمر بن الخطاب من كنيسة القيامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتقدت الاعلامية اللبنانية، غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد تحويل كنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد.

وكان أردوغان بارك خطوة تحويل كنيسة “آيا صوفيا” إلى مسجد، قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، ( إحياء آيا صوفيا من جديد هي بشارة نحو عودة الحرية للمسجد الأقصى)، وهو الامر الذي لم يعجب الاعلامية البارزة غادة عويس. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

الفاجعة الكبيرة التي استيقظ عليها السيد عبد الملك الحوثي ...تفاصيل سقوط احد كبار قادة الحوثيين بعملية نوعية

مفاجأة مدوية دولة خليجية على وشك الافلاس وتطالب بقرض 65 مليار دولار

عاجل : فرار قائد عسكري كبير في حركة حماس ولجؤه الى اسرائيل

عاجل : ايران تحترق ... انفجارات ضخمة تهز طهران

أشهر عرافة عربية تزف بشرى سارة لليمنيين

ورد الان : قرارات مفاجئة لولي العهد السعودي وبشرى سارة لكل المقيمين في المملكة وعلى رأسهم المغتربين اليمنيين

هزة مفاجئة وكارثة كبيرة تضرب الامارات ...انهيار غير متوقع واعترافات رسمية تثير ردود فعل عنيفة

ورد الآن: اللواء أبو علي الحاكم يعلن موعد إقتحام ودخول مدينة مأرب ويوجه تحذير قوي ومرعب للتحالف (تفاصيل)

مذيعة في قناة الجزيرة تصفع اردوغان بحقائق تاريخية وتكشف موقف عمر بن الخطاب من كنيسة القيامة

بعد 3 ساعات من ليلة الزفاف.. عريس يُدخل عروسه فى غيبوبة والسبب صادم!.. شاهد

تحذير حياتك في خطر.. اذا ظهرت هذه العلامات على جسمك تدل على إصابتك بأمراض خطيرة.. تعرف عليها

بنسبة 60 بالمائة.. هذا الدواء يقلل خطر الوفاة لمرضى كورونا .. تعرف عليه

تعرف عليه.. هذا أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن

هل فعلا بأن الاكتئاب سببه فيروسي؟

حالة شائعة قد يكشف ظهورها عن فشل الكلوي

بعد 3 ساعات من ليلة الزفاف.. عريس يُدخل عروسه فى غيبوبة والسبب صادم!.. شاهد

النهاية صادمة.. شاهد بعد دفنها رجل ينبش قبر حبيبته ويعاشرها لمدة 7 سنوات (صور)

تحذير حياتك في خطر.. اذا ظهرت هذه العلامات على جسمك تدل على إصابتك بأمراض خطيرة.. تعرف عليها

لن تصدق ماذا قالت وصدمت جميع محبيها.. شاهدو أخر فيديو للفنانة "رجاء الجداوي" قبل إصابتها بكورونا..!!

هام.. خبر سار للمواطنين في صنعاء وبعض المدن.. تفاصيل

ستصابون بالصدمة.. إسرائيل تفجر مفاجأة مدوية عن "صدام حسين".. شاهد

السر الذي اخفته سنوات الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.. كيف كشف عنه بعد وفاتها بساعات

لن تصدق ماذا قالت بصوتها المنهك والمتعب.. أخر تسجيل للفنانة "رجاء الجداوي" قبل ساعات من وفاتها.. شاهد

ستصابون بالصدمة.. إسرائيل تفجر مفاجأة مدوية عن "صدام حسين".. شاهد

مشروب يتناوله الجميع دون معرفة اضراره.. يسبب القلق والصداع وعدم النوم وخفقان بضربات القلب والارتعاش

وداعاً للشيخوخة.. ما هو الزيت الجاف وما فوائدة لصحه البشرة.. شاهد

Advertisements

لهذا السبب الصادم.. في أخر لقاء بينهم قبل وفاتها "دلال عبدالعزيز" تطرد الفنانة "رجاء الجداوي" من امام منزلها

مشروب يتناوله الجميع دون معرفة اضراره.. يسبب القلق والصداع وعدم النوم وخفقان بضربات القلب والارتعاش

شاهد.. لن تصدق هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت ماء قبل النوم!

تحذير.. شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك

شاهد.. حبة واحدة من هذه "الفاكهة" كفيلة بإنهاء معاناتك الى الابد.. وداعًا لارتفاع ضغط الدم

عـــــاجل .. مقتل الفنانة المصرية "دنيا سمير غانم" قبل قليل بشكل صادم.. والحزن يعمم المدن المصرية .. شاهد

شاهد.. سما المصري ترقص وتغني بثياب فاضحة: “تحت الشباك”

تحذير.. شرب الماء في هذه الحالة خطير للغاية قد يدمر حياتك

شاهد.. عالمة صينية تفجر مفاجأة مدوية حول "كورونا".. قد نختفي

شاهد.. بعد 5 أيام من الزفاف.. عروسة تقتل عريسها كما تقتل "الفئران".. والسبب صادم

ورد للتو : الجوازات السعودية تصدر توضيح هام بشأن الوافدين (تفاصيل)

وقالت عويس في ردها على تغريدة أردوغان..:” عندما دخل المسلمون مدينة القدس لم يحولوا كنيسة القيامة إلى مسجد بل تركوها وحفظوا أهلها “، منتقدة علاقات تركيا مع اسرائيل.

وأضافت عويس في تغريدة التي أطلعت عليها “وطن”، “من يقيم علاقات مع الاحتلال الاسرائيلي لن يحرر المسجد الاقصى”، مشيرة إلى أن الفلسطينيين “المسلمين والمسيحيين” وحدهم من يقاومون تهويد القدس.

وكان أردوغان قد وقع مرسوما يحول آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك عقب فترة وجيزة من قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف.

وحُوّلت كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد مع فتح العثمانيين للقسطنطينية “إسطنبول” عام 1453، ثم صار متحفا عام 1935 على يد رئيس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، بهدف “إهدائه إلى الإنسانية”.

ولاقت تغريدة عويس انتقاداً واسعاً، فيما حي البعض الاعلامية اللبنانية على شجاعتها على التغريدة التي أطلقتها من قطر.

وردت عويس على المغرد فهد القثامي قائلة له :” أنا لبنانية أعيش في قطر وليس في الإمارات ولا السعودية ولا البحرين ولا مصر. اتمنى لكم بعضا من هذه الحرية والاستقلالية “.

وأعلن الرئيس التركي أن طبيعة استخدام “آيا صوفيا” تتعلق بسيادة تركيا، مشيرا إلى أن تحويل الكنيسة إلى مسجد مرة أخرى خطوة سيسجلها التاريخ في صفحاته.

وقال أردوغان عقب توقيعه مرسوما يعيد كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد بناء على قرار المحكمة العليا في تركيا، إنه يدعو الجميع لاحترام قرار المحكمة العليا بشأن آيا صوفيا، وأضاف أنه لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، لا سيما في قضية أماكن العبادة، و”لن أقبل بالتدخل الخارجي بالشأن الداخلي لتركيا”.

وأشار إلى أن حق الشعب التركي في “آيا صوفيا” لا يقل عن حق من أنشأه قبل 1500 عام.