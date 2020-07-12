شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 3 ساعات من ليلة الزفاف.. عريس يُدخل عروسه فى غيبوبة والسبب صادم!.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دخلت عروس، لم يكمل على انتهاء حفل زفافها 3 ساعات، غرفة العناية المركزة، وضج المستشفى بعدد كبير من أهل عروس، الذين جاؤوا مفزوعين لمعرفة السبب.

وبعد إبلاغ النيابة، تحدث زوجها إلى رجال الشرطة عن ملابسات الحادث وقال: "بعد انتهاء حفل الزفاف فى إحدى قاعات الأفراح، ذهبت أنا وزوجتى إلى المنزل وسط أجواء من الفرح والسعادة". شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف العريس: "كانت وصية أمى لى، أن أضرب زوجتى فى ليلة الدخلة، حتى تشعر بالخوف منى، وأن ترى العين الحمراء منذ البداية، وكان هدف أمى من ذلك ألا يتكرر السيناريو نفسه، الذى حدث مع إخوتى حيث سيطرت عليهم زوجاتهم بعد الزواج".

وتابع العريس: "كنت أصغر إخوتى ومطيعا لأمى التى لا أحب أن أغضبها يوما ما، وعندما طلبت منى أن أكون رجلا مع زوجتى فى ليلة الدخلة ،حتى لا تخالفنى بأى أمر، لم أتردد على الإطلاق".

واستكمل: " كانت أمى تهمس فى أذنى طوال ليلة الحفل، بأن لا أخذلها، كما فعل إخوتى من قبل، وفى تلك الليلة صفعت زوجتى ثلاث مرات على وجهها، لأثبت لها بأننى الرجل وصاحب الكلمة منذ اليوم الأول، لكنها لم تصمت وقامت بضربى وبدأت تشتمنى لتصرفى معها".

واستطرد: "فقمت بأخذ الثأر من عروسى، وتطورت المشكلة بيننا إلى مشادة كلامية عنيفة، مما جعلنى أحضر قطعة حديدية من المطبخ لأضربها بها، وبعد لحظات من ضربى المبرح لها، دخلت فى غيبوبة تامة، الأمر الذى جعلنى اتصل بوالدها ووالدتها".

جدير بالذكر أن والد العروس اتصل بالشرطة وقام بنقلها إلى أقرب مستشفى وعند الانتهاء من فحصها تبين أنها تعانى من كسر فى الجمجمة والحوض.