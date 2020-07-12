شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماذا قالت وصدمت جميع محبيها.. شاهدو أخر فيديو للفنانة "رجاء الجداوي" قبل إصابتها بكورونا..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوى كأنها كانت تعلم بدنو أجلها، وقالت فى إحدى حلقات برنامجها "نحاول" الذى كانت تقدمة على راديو 9090 خلال شهررمضان قالت: الله أعلم هكون موجودة معاكم في رمضان اللي جاي ولا لأ واتمنى تكونوا راضيين عليا"

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ومازال رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوى، يخيم بظلاله على الوسط الفنى، بعد ما يقرب من أسبوع على وفاتها، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث نشر الفنان شريف منير صورة جمعته مع الفنانة الراحلة، صحبها بتعليق: "كانت حبيبتى جداً.. الصورة دى كانت فى افتتاح معرض لوحات للفنانة التشكيلية سوزى عرفة".



ورحلت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، عن عالمنا الأسبوع الماضي ، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية عن عمر ناهز 86 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيب بالفيروس منذ 24 مايو الماضى، وتم نقلها إلى المستشفى، ولم تتحسن حالتها منذ دخولها حتى وافتها المنية.





وشيع جثمان الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بحضور عدد من الفنانين وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكى وإلهام شاهين وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وفيفى عبده وبوسى شلبى ومفيدة شيحة وشيماء سيف وزوجها محمد كارتر ومحمد الشقنقيرى ومنير مكرم.



وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.



الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1934، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

