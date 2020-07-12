شهداء مجزرة وشحة 6 أطفال و4 نساء وجريحان كحصيلة أولية والسلطة المحلية بحجة تدين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف

الخليج 365 – حجة

أدانت قيادة محافظة حجة والسلطة المحلية بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم بمديرية وشحة، وراح ضحيتها عشرة شهداء بينهم 6 أطفال و 4 نساء وإصابة آخرين في حصيلة أولية.

واعتبرت في بيان لها إمعان طيران العدوان في الاستهداف المباشر لمنزل المواطن نايف مجلي، يكشف حالة الافلاس والتخبط لتحالف العدوان في ظل استمرار تواطؤ المنظمات الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان.

وأكد البيان إدانة واستنكار أبناء حجة للصمت الدولي المعيب إزاء هذه المجزرة وما يتعرض له الشعب اليمني من مذابح وأوضاع إنسانية كارثية وحرب اقتصادية منذ أكثر من خمس سنوات.

وأشار البيان إلى أن جرائم الإبادة التي يتعرض لها الأطفال والنساء على مرأى ومسمع دول العالم، يكشف مدى ضعف القرار الأممي وعجزه في مواجهة الانتهاكات السافرة لتحالف العدوان بقيادة السعودية وتحديها للاتفاقيات والمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

ولفتت قيادة محافظة حجة إلى أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الوحشية التي تعرضت لها المحافظة والتي ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، تتحمل مسئوليتها الأمم المتحدة .. مؤكدة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم تقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف العدوان ورفع الحصار.. داعياً أبناء الشعب اليمني إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجاهزية لوضع حد لانتهاكات تحالف العدوان والرد على جرائمه والمضي في خيار الدفاع عن سيادة الوطن حتى تحقيق النصر.