شكرا لبحثكم عن خبر صور.. شرطة لحج تحتجز معاقين دافعوا عن اراضي مخصصة لهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

القت قوات أمن محافظة لحج وخاصة شرطة مدينة الخضراء صباح اليوم الاحد على اعتقال مجموعة من فئة ذوي الإعاقة وإيداعهم في السجن.

وجاء الاعتقال أثناء قيام المعاقين بمسح الارض الواقعة بمنطقة بئر جابر بمديرية تبن التابعة لهم والمصروفة لهم من الجهات المختصة بمحافظة لحج وفقا لأوراق سليمة حتى يتسنى لهم تسليمها بعد مسحها للمشتري .

هذا ويبلغ عدد المعتقلين 11 شخص 6 معاقين و2 من غير المعاقين يمثلون ابائهم من ذوي الإعاقة و3 سواقين الشيولات.

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وقال احدى وكلاء المعاقين الأستاذ محمد إن ما حدث اليوم إنه قمنا بمسح الارض اليوم واحضرنا الشيولات لهذا الأمر ألا انه تفاجئنا بقدوم قوة أمنية تمنعنا وتشل الشيولات بعد ذلك نتفاجى بقدوم مجاميع مسلحة تتبع الباسطين على ارضنا وهم عبدالحكيم المتيسري ومحمد احمد مهدي وعبدالله داود العمرني تقوم بضرب الرصاص بموقع الأرض التابعة للمعاقين والمعاقين فيها ويهربون ثم تأتي اطقم عسكرية من شرطة الخضراء البعيدة عن نطاق الارض وتقوم باعتقال المعاقين وإيداعهم السجن وتقول هذه أومر من صالح السيد مدير أمن لحج .

وأبدى محمد استغرابه من هكذا تصرفات بحق فئة ذوي الإعاقة من قبل قوة أمنية وهم يدافعون عن ارضهم المصروفه لنا من مكتب أرضي وعقارات الدولة من عام 1998م ونحن فوق الارض.

مضيفا نحن الان نحمل المسئولية محافظ لحج اللواء أحمد التركي ومدير أمن لحج على ما يحدث للمعاقين الذي يجب أن يرعوا ويحموا حقوقهم وليس أن يساعدوا على انتهاكها كما نحملهم اي ضرر يقع لهم وهم رهن الاعتقال.

هذا وتشهد اراضي لحج البسط والنهب وبقوة من قبل متنفذين يتم تقديم المساعدة لهم من قبل الجهات المختصة وتقديم العديد من المواطنين الشكاوى في اخذ حقوقهم وعدم تمكنهم من الدفاع عنها وذلك لافتقار ولانعدام كيان الدولة والسلطة وسيطرة القوي على الضعيف.