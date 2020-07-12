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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يهاجم أهدافا للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
الخليج 365 ـ حجة
هاجمت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 12/تموز/2020، أهدافا للحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف
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