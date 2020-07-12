شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يهاجم أهدافا للمليشيا في حرض بحجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 الخليج 365 ـ حجة هاجمت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، 12/تموز/2020، أهدافا للحوثيين في محافظة حجة شمال غربي البلاد.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من غارة على أهداف حوثية في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يهاجم أهدافا للمليشيا في حرض بحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.