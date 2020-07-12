مصرع وإصابة العشرات من الحوثيين بغارات للتحالف في ثلاث محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الخليج 365 ـ الجوف

قتل عدد من قيادات المليشيا الحوثي، بينهم مسؤول برتبة عقيد، الأحد 12 يوليو/ تموز 2020م، بغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي شمال اليمن.



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وبين مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع وثكنات تابعة لمليشيا الحوثي في جبهات القتال بالحزم وصلب ومجزر ونهم، بمحافظات الجوف ومأرب وصنعاء، (شمالي اليمن).

وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عشرات الحوثيين بينهم قيادات عسكرية بارزة، بعد أن لاذ البقية بالفرار تاركين خلفهم قتلاهم وجرحاهم، تحت كثافة النيران التي شاركت فيها وحدات من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

وذكر المصدر أن أبرز القيادات التي تم التأكد من مصرعها: "العميد: علي عبدالله الكبسي -عمليات المنطقة العسكرية السادسة، وخيرالله المؤيد- قائد مجاميع مفرق الجوف، وعبدالله مانع كريش، وفارع احمد سران"