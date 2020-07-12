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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قائد كتائب الصماد الحوثي أبو حرب الشامي خلال مواجهات مع الجيش بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020
الخليج 365 ـ مأرب
قتل قائد ما تسمى بـ"كتائب الصماد"، وعدد من عناصره، فيما جرح آخرون، بنيران المقاومة الشعبية، في محافظة مأرب، (شرقي اليمن).
ووفق تأكيدات قبلية، قتل القيادي الحوثي المدعو "أبو حرب الشامي" قائد "كتائب الصماد"، وعدد من عناصره، وجرح آخرون، في جبهة العبدية، جنوب غربي محافظة مأرب.
كما قتل وجرح عشرات الحوثيين، في المواجهات التي احتدمت بين المقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات مديرية العبدية.
ومديريتا العبدية وماهلية بمحافظة مأرب، والحدوديتان مع مديرية ردمان، شمال غربي الجوف، شهدتا تصعيدات عسكرية لمليشيا الحوثي خلال الأسابيع الماضية، مصحوبة بانتهاكات إنسانية.
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