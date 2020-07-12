الحديدة.. "المشتركة" في حيس تضبط شاحنة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020

الخليج 365 ـ الحديدة

ضبطت القوات المشتركة في مربع النجيبة جنوب مديرية حيس، السبت، شاحنة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي .



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وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة ان دوريات التأمين التابعة للواء 11 عمالقة في مربع النجيبة ألقت القبض على شاحنة نوع (دينا) محملة بالذخائر في احد النقاط الأمنية كانت في طريقها إلى الحوثيين.

وبين المصدر أن عدد الذخائر بلغ 122 صفيحة و 10 قذائف هاون تم ضبطها وتسليمها إلى الشؤون القانونية بمديرية المخا لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن القوات المشتركة في مربع النجيبة أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة ومواد متفجرة وهي في طريقها إلى مليشيات الحوثي رغم ابتكار المهربين لعده وسائل لإخفائها