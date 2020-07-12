شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الصحة بوادي حضرموت يتسلم 150 اسطوانة اكسجين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 تسلم مكتب الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت اليوم 150 إسطوانة اكسجين كتبرعات بحضور وكيل المحافظة عصام بن حبريش. Advertisements قُدمت الأسطوانات من مؤسسة صلة وأحد فاعلي الخير لمساعدة القطاع الصحي على مواجهة فيروس كورونا وشحة الإمكانيات.

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