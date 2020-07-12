شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بموسكو يكشف نجاح أول لقاح في العالم مضاد لكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف معهد الطب التحويلي والتكنولوجيا الحيوية بجامعة " سيتشينوف " بموسكو عن نجاح الإختبارات الخاصة بأول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم بعد تجربته على متطوعين في الجامعة.

وقال تاراسوف إن المجموعة الأولى من المتطوعين ستخرج يوم الأربعاء، والثانية في 20 تموز/يوليو الحالي,مردفا بأن الجامعة استكملت بنجاح الاختبارات على متطوعي أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، يوم الجمعة، بدء المرحلة النهائية من التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، التي يشترك في إجرائها المركز الوطني للبحوث وعلم الأوبئة والأحياء المجهرية "غامالي".