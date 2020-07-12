شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل .. الكويت تصدر قرار مفرح و سار لكل المقيمين قبل قليل .. والمواطنيين يجن جنونهم .. شاهد والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 04:51 مساءً - عــــاجل .. الكويت تصدر قرار مفرح و سار لكل المقيمين قبل قليل .. والمواطنيين يجن جنونهم .. شاهد

أعلنت الكويت جملة من الإجراءات بهدف تسهيل حياة المقيمين داخل البلاد وخارجها في ظل ظروف تعطل أعمال بعض الإدارات العمومية بسبب تفشي فيروس كورونا. 34304419 وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت أنه في "في ظل إغلاق إدارات شؤون الاقامة في محافظات البلاد الست منذ أكثر من شهر، تم اتخاذ عدة قرارات متعلقة بالمقيمين داخل وخارج البلاد لترتيب أوضاعهم، وإعفائهم من بعض الإجراءات". Advertisements وفيما يلي نص القرارات: 1- منح إقامة مؤقتة آليا من تاريخ 1 مارس 2020 بحد أقصي لمدة 3 أشهر على ان تنتهي بتاريخ 31 مايو 2020 لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول للمقيمين داخل البلاد. 2- منح إذن غياب لجميع المقيمين الذين هم خارج البلاد حاليا لمدة 3 أشهر إضافية تجدد آليا بشرط سريان مدة إقامتهم. 3- في حال انتهاء الإقامة خارج البلاد على المقيم التقدم بإجراءات جديدة حسب الضوابط والشروط المقررة للحصول على تأشيرة. 4- على المواطنين والمقيمين الاستفادة من هذه الميزة والدخول على موقع وزارة الداخلية لاستكمال تجديد الإقامات منعًا للوقوع بالمخالفات بعد تاريخ انتهاء الميزة بتاريخ 31 مايو 2020. 5- التعاون مع وزارة الصحة بتأجيل الكشف الطبي للإقامة لجميع الحالات. 6- التنسيق مع الادارة العامة للأدلة الجنائية لتسهيل إجراءات اخذ البصمات لمن يتطلب منه ذلك. 34304419 34304419

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